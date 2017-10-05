Перед матчем с Косово сборная Украины лишилась Цыганкова

12:33, 05 октября 2017
Футбол
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У хавбека «Динамо» диагностировано воспаление мышцы.

Виктор Цыганков / ФФУ

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не сможет помочь команде в матче квалификации ЧМ-2018 против Косово.

У хавбека «Динамо» диагностировано воспаление приводящей мышцы. В связи с этим 19-летний футболист отправился в Киев для проведения курса терапии. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее стало известно, что в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018 не смогут сыграть Ярослав Ракицкий и Богдан Бутко.

Отметим, что матч против Косово также пропускают Виктор Коваленко и Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек. 

Кроме того, у натурализированного бразильца Марлоса возникли юридические проблемы, из-за которых он не полетел с командой сегодня утром в Тирану и, вероятнее вего, отправится отдельным рейсом.

Напомним, матч Косово – Украина состоится завтра, 6 октября в Албании.

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