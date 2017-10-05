Мадридский "Атлетико" отменил продажу билетов болельщикам "Барселоны" в поединке чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор на поединок следующего тура испанской Примеры против «Барселоны».

Мадридский клуб объяснил такое решение логистическими проблемами на новом домашнем стадионе «Ванда Метрополитано», сообщает Sky Sports.

Напомним, ранее в Каталонии прошел референдум, на котором большинство проголосовало за объявление независимости региона от Испании. В ближайшее время власти Каталонии могут объявить об отделении от Испании.

Как сообщал УНИАН, один из ведущих игроков "Барселоны" Жерар Пике принял участие в референдуме. По прибытии в сборную Испании у Пике произошел конфликт с другим ветераном команды Серхио Рамосом.