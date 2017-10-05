"Билеты только для россиян": мир шокирован видом новой арены для ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Стадион в Екатеринбурге, реконструируемый к чемпионату мира-2018, шокировал футбольный мир нестандартным архитектурным решением.

Часть трибун арены вынесена за пределы, собственно, стадиона, причем подобное решение планировалось изначально.

MUST SEE: Stadium in Russia, in order to be compliant for the 2018 World Cup, has, um, added more seats. pic.twitter.com/7aT69bU3rP — Darren Rovell (@darrenrovell) 4 жовтня 2017 р.

Дело в том, что по правилам ФИФА у арен на таких соревнованиях должна быть вместимость не ниже определенного количества зрителей.

Так, на время проведения чемпионата была запланирована вместимость стадиона 35 000 мест. После чемпионата разборные сектра демонтируют, и вместимость стадиона составит около 25 000 зрителей.

"Это нужно видеть: чтобы соответствовать требованиям чемпионата мира, российский стадион добавил себе хм... больше мест", - саркастично прокомментировал фотографии арены американский журналист Даррен Роуэлл.

Читайте такжеMcDonald's хочет разорвать контракт с ФИФА до начала ЧМ-2018 в РоссииЭти вынесенные трибуны в Екатеринбурге трибуны - временные, их после ЧМ разберут. Но все-таки отдельные от стадиона трибуны - это слишком, считают многие жители Екатеринбурга, пишет rosbalt.ru.

"Больше всего публику раздражает то, что именно на эти места продаются билеты категории D — по заниженной цене и только для россиян. То есть наших людей, которые и так недовольны ценами на билеты и самыми неудобными местами на стадионе, в Екатеринбурге вынесли за пределы стадиона. К тому же там явно не предусмотрена защита от дождя и ветра. В итоге этот «кусок» стадиона выглядит как архитектурное воплощение понятия "гетто", - пишет российское издание.