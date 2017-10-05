Марлос не полетел со сборной Украины в Албанию

Экс-бразилец Марлос, являющийся новичком сборной Украины, не вылетел сегодня утром вместе с командой в Албанию, где завтра "сине-желтым" предстоит матч квалификации ЧМ-2018 против Косово.

Как сообщил УНИАН помощник Андрея Шеченко по коммуникациям со СМИ Николай Васильков, у Марлоса возникли юридические проблемы. Он должен вновь присоединиться к национальной сборной сегодня же, поскольку прибудет в Албанию отдельным дневным либо вечерним рейсом.

Таким образом, участие Марлоса в предматчевой тренировке сегодня на поле стадиона «Лоро Боричи» в албанском Шкодере пока остается под вопросом.

Как сообщал УНИАН, завтра сборная Украины проведет матч отбора ЧМ-2018 на выезде против сборной Косово (игра состоится в Албании). В понедельник, 9 октября, украинская сборная в Киеве принимает Хорватию.