Украинские футболисты попали в список худших форвардов в истории английской Премьер-лиги

Авторитетное британское издание Daily Mail составило рейтинг из 100 худших форвардов АПЛ за всю историю, сообщается на сайте издания.

Издание включило в список сразу трех украинцев, среди которых нынешний главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и экс-главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров.

В списке они расположились так:

58 место. Андрей Шевченко ("Челси", 2006-08 гг.)

45 место. Сергей Ребров ("Тоттенхэм", "Вест Хэм", 2000-02 гг., 2004-05 гг.)

41 место. Андрей Воронин ("Ливерпуль", 2007-08 гг.)

Позже Daily Mail опубликует топ-10 своего рейтинга.