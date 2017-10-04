Украинские футболисты попали в список худших форвардов в истории английской Премьер-лиги
17:17, 04 октября 2017Футбол
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Англичане разочарованы игрой Шевченко, Воронина и Реброва.
Шевченко и Ребров разочаровали английских болельщиков / dynamo.kiev.ua
Авторитетное британское издание Daily Mail составило рейтинг из 100 худших форвардов АПЛ за всю историю, сообщается на сайте издания.
Издание включило в список сразу трех украинцев, среди которых нынешний главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и экс-главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров.
В списке они расположились так:
58 место. Андрей Шевченко ("Челси", 2006-08 гг.)
45 место. Сергей Ребров ("Тоттенхэм", "Вест Хэм", 2000-02 гг., 2004-05 гг.)
41 место. Андрей Воронин ("Ливерпуль", 2007-08 гг.)
Позже Daily Mail опубликует топ-10 своего рейтинга.
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