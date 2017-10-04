Колумбийский певец Малума запишет гимн к ЧМ-2018
16:59, 04 октября 2017Футбол
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Малума известен хитом «El Perdedor», набравшим более одного миллиарда просмотров.
Малума может стать вторім после Шакирі колумбийским автором официальной песни ЧМ / Billboard
Колумбийский певец Малума запишет официальную песню ЧМ-2018 года, который пройдет в России, сообщает Евроспорт.
Композиция должна появиться в декабре. Над ее созданием 23-летний Малума будет работать с 24 музыкантами. В записи официальной песни мундиаля, возможно, поучаствует и пуэрториканский певец Бэд Банни.
Читайте такжеУкраинские арбитры будут работать на матче квалификации ЧМ-2018Малума известен хитом «El Perdedor», набравшим более одного миллиарда просмотров.
Малума может стать вторым колумбийцем-автором официальной песни чемпионата мира. Первой стала певица Шакира с ее хитом «Waka Waka» для ЧМ-2010 в ЮАР.
ЧМ-2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
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