Колумбийский певец Малума запишет гимн к ЧМ-2018

Колумбийский певец Малума запишет официальную песню ЧМ-2018 года, который пройдет в России, сообщает Евроспорт.

Композиция должна появиться в декабре. Над ее созданием 23-летний Малума будет работать с 24 музыкантами. В записи официальной песни мундиаля, возможно, поучаствует и пуэрториканский певец Бэд Банни.

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Малума может стать вторым колумбийцем-автором официальной песни чемпионата мира. Первой стала певица Шакира с ее хитом «Waka Waka» для ЧМ-2010 в ЮАР.

ЧМ-2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля.