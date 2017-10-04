Полторы сотни болельщиков "Вірні збірній" отправились в Албанию в поддержку сборной Украины в матче с Косово

Более 150 болельщиков “Вірні збірній” отправились на матч в Албанию, где сборная Украины сыграет в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Косово.

В Шкодере они традиционно пройдут фан-маршем от украинского фан-посольства к стадиону, а также обеспечат яркую и мощную поддержку национальной сборной команде Украины по футболу в игре против Косово.

До игры с Косово остается два дня. Украинские фанаты "Вірні збірній" уже в пути к албанскому Шкодеру. Первая группа болельщиков уехала вчера, 3 октября, из Львова. Ее маршрут в Албанию пролегает через Венгрию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Черногорию. В целом это 3450 км в обе стороны. Путешествие второй группы стартует сегодня, 4 октября. Автобусом фанаты доедут до Будапешта, а оттуда самолетом отправятся в Тирану, дальше — опять автобусом до Шкодера. Еще одна группа фанов "Вірні збірній" по договоренности, которая действует с августа этого года между фан-движением и ФФУ, полетит на матч чартерным рейсом федерации из Киева. Все вместе украинские болельщики соберутся 6 октября в Шкодере.

День матча "Вірні збірній" традиционно начнут с благотворительного визита к детям. В Шкодере они посетят местный детский дом Shtepia Femijeve shkollor Shkoder (по адресу Bulevarol Bayar Bishanaku), кстати, он расположен через дорогу от стадиона "Лоро Боричев". В Shtepia Femijeve shkollor Shkoder воспитывают около тридцати детей-сирот. Украинские фанаты передадут им в подарок сладости и теплую одежду.

Место сбора украинских болельщиков в Шкодере — фан-посольство — на этот раз оно будет расположено в баре-пиццерии с символическим названием Mondial. Адрес: L. Vasil Shanto, 28 Nentori Pr. Горячая линия: +38 050 309 16 16.

Отсюда в 19:00 стартует украинский фан-марш к стадиону "Лоро Боричев". Расстояние до арены около одного километра.

Сине-желтые сектора на стадионе "Лоро Боричев", к сожалению, не имеют крыши, поэтому болельщикам советуют прихватить с собой соответствующую одежду на случай дождя, а главное — хорошее настроение и энергию, которая через песни и заряды, задаст ритм всем фанам, а также самой игре, и "погонит" нашу команду к победе.

Напоминаем, что через два дня после выездной игры с Косово национальная сборная команда Украины по футболу сыграет домашний матч с Хорватией. Обе игры являются решающими для Украины в отборочном цикле на Чемпионат мира 2018.