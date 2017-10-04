Еще один игрок "Реала" вслед за Роналду подозревается в неуплате налогов

Защитник мадридского "Реала" Марсело подозревается в неуплате налогов в период за 2013 год, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на El Mundo.

Испанская налоговая служба требует от футболиста 400 тысяч евро, которые он скрыл, решив оплатить корпоративный налог, как юридическое лицо, а не физическое, как того требуют испанские законы.

Читайте такжеИспанский суд не устроили показания Роналду в деле о неуплате налогов - СМИСледует отметить, что это уже не первый раз, когда налоговая служба имеет вопрос к Марсело - в 2015 году игрок также нарушил законодательство Испании, однако, все же сумел уладить свои дела.

Тем не менее, прокуратура уже возбудила дело по этому факту.

Как сообщал УНИАН, ранее в неуплате налогов заподозрили другого футболиста "сливочных" Криштиану Роналду. Звезде Королевского клуба грозит тюремное заключение сроком на 3,5 года.