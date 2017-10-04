Марлос спел песню на "посвящении новичков" сборной Украины по футболу (видео)
12:58, 04 октября 2017Футбол
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Натурализованный бразилец выбрал мировой хит «Despasito»
Марлос прошел посвящение в новички команды Андрея Шевченко / football24.ua
В лагере национальной сборной Украины по футболу состоялся традиционный ритуал - новичков посвящали в сборники, сообщает Федерация футбола Украины.
Для этого необходимо исполнить любую песню на свой выбор.
Павел Лукьянчук отдал предпочтение рэпу, Марлос выбрал мировой хит «Despasito», а Игорь Пердута исполнил легендарную «Червону Руту». Все дебютанты старались показать себя артистично, вдохновенно распевая.
В завершение ужина, сразу после которого и происходит упомянутое «посвящение», еще один хит исполнил неформальный ди-джей сборной Александр Зинченко, который показал настоящий класс исполнения и сценического поведения.
Выступления всех «артистов» коллеги по сборной поддерживали аплодисментами.
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