Марлос спел песню на "посвящении новичков" сборной Украины по футболу (видео)

12:58, 04 октября 2017
Футбол
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Натурализованный бразилец выбрал мировой хит «Despasito»

Марлос прошел посвящение в новички команды Андрея Шевченко / football24.ua

В лагере национальной сборной Украины по футболу состоялся традиционный ритуал - новичков посвящали в сборники, сообщает Федерация футбола Украины.

Для этого необходимо исполнить любую песню на свой выбор.

Павел Лукьянчук отдал предпочтение рэпу, Марлос выбрал мировой хит «Despasito», а Игорь Пердута исполнил легендарную «Червону Руту». Все дебютанты старались показать себя артистично, вдохновенно распевая.

В завершение ужина, сразу после которого и происходит упомянутое «посвящение», еще один хит исполнил неформальный ди-джей сборной Александр Зинченко, который показал настоящий класс исполнения и сценического поведения.

Выступления всех «артистов» коллеги по сборной поддерживали аплодисментами.

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Теги: #ЧМ-2018 сборная Украины#Марлос сборная Украины