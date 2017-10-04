Марлос спел песню на "посвящении новичков" сборной Украины по футболу (видео)

В лагере национальной сборной Украины по футболу состоялся традиционный ритуал - новичков посвящали в сборники, сообщает Федерация футбола Украины.

Для этого необходимо исполнить любую песню на свой выбор.

Павел Лукьянчук отдал предпочтение рэпу, Марлос выбрал мировой хит «Despasito», а Игорь Пердута исполнил легендарную «Червону Руту». Все дебютанты старались показать себя артистично, вдохновенно распевая.

В завершение ужина, сразу после которого и происходит упомянутое «посвящение», еще один хит исполнил неформальный ди-джей сборной Александр Зинченко, который показал настоящий класс исполнения и сценического поведения.

Выступления всех «артистов» коллеги по сборной поддерживали аплодисментами.