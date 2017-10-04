Игроки национальной сборной Украины Коваленко и Зинченко отправились в молодежную команду

12:27, 04 октября 2017
Футбол
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Футболисты из-за перебора желтых карточек пропускают отборочный матч против Косово.

Коваленко (слева) пропустит матч из Косово / ffu.org.ua

Сегодня из Харькова в Киев, в расположение молодежной сборной временно отбыли Александр Зинченко и Виктор Коваленко, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Как известно, эти игроки из-за перебора желтых карточек пропускают отборочный матч против Косово.

Сегодня полузащитники будут иметь возможность принять участие в товарищеском матче «молодежки» со столичным «Арсеналом» и в течение двух следующих дней будут тренироваться со сверстниками.

7 октября Коваленко и Зинченко вернутся в расположение главной команды, которая на то время уже прибудет в Киев.

Как сообщал УНИАН, в течение ближайших дней состоятся матчи группового турнира отбора ЧМ-2018 Косово - Украина (6 октября) и Украина - Хорватия (9 октября).

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