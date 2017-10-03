НСК "Олимпийский" начал набор стюардов для финала Лиги чемпионов в Киеве

НСК «Олимпийский» начал набор стюардов для проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Об этом сообщается на официальном сайте "Олимпийского".

Всех, кто имеет свободное время и желает стать частью международного проекта и самого престижного матча Европы, "Олимпийский" приглашает пройти отборочное собеседование на должность стюарда спорткмплекса.

Читайте такжеСтоличная власть ожидает, что на финал Лиги чемпионов в Киев приедут около 150 тысяч туристовКак отмечается, требования к претендентам такие - опрятная внешность, коммуникабельность, возраст от 24 до 45 лет, приветливость, и, желательно, знание английского языка.

Квалифицированные тренеры будут обучать будущих стюардов по программе Европейской ассоциации безопасности стадионов, которая была адаптирована для Украины.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве 26 мая следующего года.