Защитник сборной Украины Ракицкий пропустит матчи отбора ЧМ-2018 с Косово и Хорватией

Защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий не сыграет против Косово и Хорватии в заключительных матчах группового этапа квалификации на чемпионат мира-2018, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Повреждение задней поверхности бедра, полученное футболистом в игре с Карпатами (2:0) в 11-м туре УПЛ, не позволит помочь защитнику национальной команде в ближайших играх.

Накануне главный тренер сборной Андрей Шевченко заявлял, что окончательное решение по Ракицкому будет приниматься после обследования, которое игрок проходил в Киеве.

Как сообщал УНИАН, ранее главный тренер команды Андрей Шевченко вызвал в лагерь сборной игрока луганской "Зари" Александра Караваева, который заменит в команде травмированного Богдана Бутко из донецкого "Шахтера".