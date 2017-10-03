Защитник сборной Украины Ракицкий пропустит матчи отбора ЧМ-2018 с Косово и Хорватией

17:26, 03 октября 2017
Футбол
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Игрок получил травму в последнем матче Премьер-лиги с львовскими "Карпатами".

ffu.org.ua
 

Защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий не сыграет против Косово и Хорватии в заключительных матчах группового этапа квалификации на чемпионат мира-2018, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Повреждение задней поверхности бедра, полученное футболистом в игре с Карпатами (2:0) в 11-м туре УПЛ, не позволит помочь защитнику национальной команде в ближайших играх.

Накануне главный тренер сборной Андрей Шевченко заявлял, что окончательное решение по Ракицкому будет приниматься после обследования, которое игрок проходил в Киеве.

Как сообщал УНИАН, ранее главный тренер команды Андрей Шевченко вызвал в лагерь сборной игрока луганской "Зари" Александра Караваева, который заменит в команде травмированного Богдана Бутко из донецкого "Шахтера".

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Теги: #Ракицкий сборная Украины