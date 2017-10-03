Голкипер "Черноморца" Гутар признан лучшим игроком УПЛ в сентябре

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем в сентябре стал голкипер «Черноморца» Александр Гутар, сообщает официальный сайт УПЛ.

В голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в сентябре: 8 тур — Виктор Цыганков («Динамо»), 9 тур — Аляксандр Гутар («Черноморец»), 10 тур — Александр Бандура («Верес»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета Лиги, отличались стабильностью в течение сентябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Факундо Феррейра («Шахтер»), Сергей Старенький («Александрия»), Руслан Фомин («Мариуполь»), Сергей Сидорчук («Динамо»), Сергей Борзенко («Верес»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в сентябре, на официальном сайте УПЛ .

Всего в голосовании приняло участие около 1500 любителей футбола. Результат их выбора такой:

Аляксандр Гутар — 33 % голосов,

Александр Бандура — 22 %,

Факундо Феррейра — 16 %,

Руслан Фомин — 9 %,

Виктор Цыганков — 6 %,

Сергей Борзенко — 5 %,

Сергей Старенький — 5 %,

Сергей Сидорчук — 4 %.