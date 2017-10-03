Ультрас "Динамо" призвали игнорировать матч отбора ЧМ-2018 Украина - Хорватия

Ультрас киевского "Динамо" из группировки WBC разместили заявление по поводу матча отборочного цикла ЧМ-2018 Украина-Хорватия на своей странице в социальной сети Facebook.

«Неделю назад в сети было опубликовано обращение к президенту Украины, подписанное подавляющим большинством ведущих фанатских движений страны. К сожалению, никакой реакции на факт явного нарушения Конституции Украины, от власти не было.

В связи с этим мы, фанаты «Динамо» Киев с объединения WBC, призываем всех фанатов нашего клуба и других украинских клубов, да и вообще адекватных болельщиков - игнорировать матч, организаторы которого, в лице ФФУ, откровенно наплевали на права граждан Украины.

Читайте такжеУльтрас 25 клубов обратились к Порошенко с требованием отменить паспортный контроль на матчах сборнойВ нашем понимании долг каждого порядочного фаната «Динамо» - не быть «покорным бараном», в то время когда ФФУ, нарушая действующие законы Украины, делает процесс покупки билетов и попадания на стадион на этот матч возможным только при предъявлении удостоверения личности.

Также хотим напомнить, что это отборочный цикл на чемпионат мира, который пройдет в стране, ведущей открытую военную агрессию против Украины. Этот факт, в совокупности с натурализацией Марлоса, фанатами должен трактоваться однозначно. И фанаты, которые переживают только за поддержку на стадионе в этом матче, или глупые и недальновидные люди, или марионетки, которые имеют личный интерес», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграет с командой Хорватии 9-го октября в Киеве. Начало матча в 21:45.