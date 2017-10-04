Марлос и перспективы сборной Украины

В минувший четверг президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства Марлосу Ромеро Бонфиму. Спустя несколько дней игрок получил вызов в главную команду страны от ее тренера Андрея Шевченко, а сейчас начал подготовку в составе новой для себя команды к решающим матчам группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018.

Говоря о полузащитнике «Шахтера» Марлосе, прежде всего, хочется отметить, что футболист получил гражданство на абсолютно законных основаниях. 29-летний бразильский футболист 11 января 2012 года подписал контракт с харьковским «Металлистом» и с тех пор, уже более пяти лет живет и трудится на благо украинского футбола. За это время он однажды сменил место работы, перейдя в летнее межсезонье-2014 из «Металлиста» в донецкий «Шахтер». И это уж точно не политическая конъюнктура – когда гражданство получали Абромавичус, Балчун, Саакашвили и пр.

То, что игрок будет стараться в новой для него команде, также не вызывает никаких сомнений. В свои 29 лет он прекрасно понимает, что никакая сборная Бразилии ему уже не светит. Но, вместе с тем, как честолюбивый спортсмен, игрок горит желанием принять участие в Чемпионате мира – самом главном «празднике жизни» в футбольном мире, который некоторые спортивные болельщики даже считают престижнее Олимпийских игр. Утверждение, конечно, спорное, но тоже имеет право на жизнь. Получить шанс сыграть на мировом первенстве – отличный стимул для игрока, который приложит все усилия для достижения этой цели. Пусть сборная Украины и находится не в самой выгодной ситуации в своей группе в нынешнем отборочном цикле. Шанс еще есть.

Говоря о полузащитнике «Шахтера» Марлосе, прежде всего, хочется отметить, что футболист получил гражданство на абсолютно законных основаниях

Да, безусловно, получение Марлосом гражданства Украины очень выгодно «Шахтеру». Донецкий клуб, который вечно страдает от лимита легионеров, уже перезаявил бразильца в УПЛ как гражданина Украины. Тем самым, команда может еще более усилить свои и так неслабые позиции в чемпионате Украины. Но речь сейчас не о дончанах и перспективах их противоборства с соперниками в Премьер-лиге. Речь – о главной команде страны.

Получение Марлосом украинского паспорта сыграет на руку и главному тренеру национальной сборной Андрею Шевченко. Ведь раньше у нас на флангах были совершенно безальтернативные Ярмоленко и Коноплянка. Да, на эти позиции пробовались Петряк, Караваев, Цыганков… Но сказать, что их выступления впечатляли, было бы очень большим преувеличением. При всем уважении к данным игрокам - это не то. Теперь же появляется первый настоящий альтернативный игрок, который может реально усилить состав команды. В случае травмы, дисквалификации, любого другого форс-мажора в отношении Ярмоленко или Коноплянки, тренеру такая опция крайне необходима. Да и просто для ротации Марлос – идеальная кандидатура.

Вообще, в истории сборной Украины было не так уж много натурализованных игроков, а из дальнего зарубежья их и вовсе было двое. Марко Девич запомнился тем, что забил очень важный гол в ворота сборной Англии в приснопамятном матче Евро-2012 в Донецке, который не засчитал венгерский арбитр Виктор Кашшаи. В итоге, матч завершился поражением сборной Украины. А случай с Эдмаром, женившемся на украинке и получившим фамилию Галовский, – едва ли не уникальный в нашем футболе.

Вообще, в истории сборной Украины было не так уж много натурализованных игроков, а из дальнего зарубежья их и вовсе было двое

Марлос не знает украинского? Плохо поет гимн? А часто ли вы видели Ярмоленко или Гармаша, дающего интервью на украинском языке?

Пока что очевиден один факт: Марлос на голову сильнее предыдущих «легионеров» украинской сборной – Девича и Эдмара – по уровню профессионализма, исполнительского мастерства. Его техника намного богаче и разнообразнее, чем у ряда игроков нынешней сборной Украины. И то, что он однозначно усилит команду, сомнений не вызывает.

Вопрос только в том, насколько задействует потенциал игрока главный тренер сборной Андрей Шевченко…

Кирилл Стадниченко