В Париже предотвратили мощный теракт перед футбольным матчем

Французская полиция сообщила о предотвращенном теракте перед матчем «ПСЖ» – «Бордо» (6:2) в минувшую субботу.

Самодельная бомба была найдена около 4 часов утра рядом со стадионом «Парк де Пренс». Она представляла собой четыре газовых баллона, которые были политы бензином и должны были взорваться после звонка с мобильного телефона. Об этом пишет Daily Mail.

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Матч «ПСЖ» – «Бордо» посетили 47 тысяч человек.

В 2015 году произошли теракты в Париже, в том числе около стадиона «Стад де Франс», где проходил матч Франция – Германия. Погибли более 130 человек.