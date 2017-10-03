У двух лидеров сборной Испании вражда на почве референдума в Каталонии

У защитников сборной Испании Жерара Пике и Серхио Рамоса произошел конфликт.

Как утверждает издание AS, футболисты разругались на почве ситуации с референдумом о независимости Каталонии.

Читайте такжеЗащитник сборной Испании Пике проголосовал на референдуме в КаталонииСообщается, что Рамос обвинил Пике в дестабилизации настроений в сборной Испании.

Напомним, Жерар Пике 1 октября принял участие в референдуме, на котором решался вопрос о независимости Каталонии.

Испанское правительство считает референдум незаконным. В регион были стянуто значительное количество правоохранителей. По информации властей, во время массовых столкновений пострадали около 900 человек.