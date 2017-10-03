У двух лидеров сборной Испании вражда на почве референдума в Каталонии
14:34, 03 октября 2017Футбол
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Серхио Рамос обвинил Жерара Пике в дестабилизации настроений в сборной Испании.
У Серхио Рамоса и Жерара Пике произошел конфликт на почве референдума в Каталонии / Marca
У защитников сборной Испании Жерара Пике и Серхио Рамоса произошел конфликт.
Как утверждает издание AS, футболисты разругались на почве ситуации с референдумом о независимости Каталонии.
Читайте такжеЗащитник сборной Испании Пике проголосовал на референдуме в КаталонииСообщается, что Рамос обвинил Пике в дестабилизации настроений в сборной Испании.
Напомним, Жерар Пике 1 октября принял участие в референдуме, на котором решался вопрос о независимости Каталонии.
Испанское правительство считает референдум незаконным. В регион были стянуто значительное количество правоохранителей. По информации властей, во время массовых столкновений пострадали около 900 человек.
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Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии