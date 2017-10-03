Шевченко вызвал в лагерь сборной игрока "Зари" Караваева

В связи с повреждением Богдана Бутко тренерский штаб сборной Украины принял решение вызвать на сбор игрока луганской "Зари" Александра Караваева.

Об этом сообщил официальный сайт ФФУ.

25-летний футболист, который действует на правом фланге, на позициях защитника и полузащитника, последний раз получал вызов в расположение главной команды прошлой осенью.

В матче против сборной Косово год назад Караваев вышел на замену и почти сразу отдал голевой пас на Андрея Ярмоленко.

Читайте такжеШевченко довикликав в сборную еще двух игроковСегодня вечером Александр Караваев должен прибыть в лагерь национальной команды Украины в Харькове.

Напомним, сегодня днем стало известно, что из-за травмы не сможет помочь нашей сборной Богдан Бутко. Также велика вероятность того, что не сыграет Ярослав Ракицкий.

Как сообщал УНИАН, 6 октября сборная Украины сыграет в Албании против сборной Косово. А 9 октября в Киеве, в последнем поединке группового этапа отбора, украинцы встретятся с хорватами.