Украинские арбитры будут работать на матче квалификации ЧМ-2018

Украинский рефери Сергей Бойко назначен главным арбитром на поединок квалификации к чемпионату мира 2018 года.

Бойко будет работать на встрече 10-го тура отборочного раунда между сборными Норвегии и Северной Ирландии, которая состоится 8 октября в Осло.

Об этом сообщает "Проспорт-ТСН".

Ассистентами главного арбитра станут Олег Плужник и Владимир Володин. Четвертым судьей назначен Анатолий Абдула.

Это не первый опыт 40-летнего рефери Сергея Бойко судить матчи сборных в этом отборе. Он уже работал на игре с участием сборных Латвии и Фарерских островов.