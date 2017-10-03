Украинские арбитры будут работать на матче квалификации ЧМ-2018
13:57, 03 октября 2017Футбол
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Сергей Бойко назначен главным арбитром в поединке между Норвегией и Северной Ирландией.
Сергей Бойко / fcbalkans.com.ua
Украинский рефери Сергей Бойко назначен главным арбитром на поединок квалификации к чемпионату мира 2018 года.
Бойко будет работать на встрече 10-го тура отборочного раунда между сборными Норвегии и Северной Ирландии, которая состоится 8 октября в Осло.
Об этом сообщает "Проспорт-ТСН".
Ассистентами главного арбитра станут Олег Плужник и Владимир Володин. Четвертым судьей назначен Анатолий Абдула.
Это не первый опыт 40-летнего рефери Сергея Бойко судить матчи сборных в этом отборе. Он уже работал на игре с участием сборных Латвии и Фарерских островов.
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