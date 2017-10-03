Вслед за Ракицким сборная Украины из-за травмы потеряла Богдана Бутко

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Богдан Бутко не сможет помочь национальной команде в решающих матчах групповой стадии квалификации чемпионата мира-2018.

Читайте такжеСборная Хорватии несет серьезные кадровые потери перед игрой с УкраинойПовреждение задней поверхности бедра, полученное защитником в матче чемпионата украинской Премьер-Лиги против «Карпат», требует минимум десятидневного лечения. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

После обследования и консультации с врачом сборной Украины Андреем Шморгуном было принято решение отпустить игрока для лечения в расположение клуба. Сегодня Богдан Бутко покинет лагерь национальной команды в Харькове.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции Андрей Шевченко сообщил, что не знает, поможет ли сборной Ярослав Ракицкий, который проходит медобследование в Киеве.