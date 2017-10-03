Кабмин выделит 100 миллионов гривен на погашение долгов НСК "Олимпийский" - СМИ

Кабинет министров Украины решил погасить долги, которые возникли у НСК "Олимпийский" в Киеве в результате реконструкции к финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщает "Обозреватель", речь идет о выделении 99,9 млн грн на погашение задолженности. Это является антикоррупционным шагом правительства.

Названы ответственные за решение данного вопроса. Государственная казначейская служба обязана до конца 2017 года обеспечить направление средств госпредприятию «Финансирование инфраструктурных проектов». А Госагентство инфраструктурных проектов должно обеспечить погашение указанным предприятием долгов НСК «Олимпийский», а также проконтролировать целевое использование средств.

Сообщается, что в этот раз компании избраны прозрачно и открыто, ранее же информация была закрытой.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана будет опубликовано на правительственном портале в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, весной 2017 года стало известно, что счета НСК "Олимпийский" арестовали за долги. Сообщалось, что "Олимпийский" в течение пяти лет имеет задолженность перед подрядчиками за выполнение реконструкции на сумму более 145 млн грн.