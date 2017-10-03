Сборная Хорватии несет серьезные кадровые потери перед игрой с Украиной

Сборная Хорватия понесла потери перед важнейшими матчами квалификации ЧМ-2018 по футболу против Финляндии и Украины.

Форвард «Милана» Никола Калинич не поможет сборной Хорватии в этих играх. В матче итальянского чемпионата против «Ромы» хорват усугубил травму бедра и вылетел на несколько недель.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

Также за сборную Хорватии не смогут сыграть Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тин Едвай, а участие Йосипа Пиварича и Деяна Ловрена остается под вопросом.

Отметим, что экс-форвард «Днепра» Никола Калинич забил победный мяч в матче против сборной Украины в Загребе этой весной.

Матч Украина – Хорватия пройдет в Киеве 9 октября.