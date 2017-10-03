Сборная Хорватии несет серьезные кадровые потери перед игрой с Украиной
11:05, 03 октября 2017Футбол
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Форвард "Милана" Никола Калинич травмирован и не поможет хорватам в Киеве.
Калинич не сыграет против Украины / ua-football.com
Сборная Хорватия понесла потери перед важнейшими матчами квалификации ЧМ-2018 по футболу против Финляндии и Украины.
Форвард «Милана» Никола Калинич не поможет сборной Хорватии в этих играх. В матче итальянского чемпионата против «Ромы» хорват усугубил травму бедра и вылетел на несколько недель.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии.
Также за сборную Хорватии не смогут сыграть Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тин Едвай, а участие Йосипа Пиварича и Деяна Ловрена остается под вопросом.
Отметим, что экс-форвард «Днепра» Никола Калинич забил победный мяч в матче против сборной Украины в Загребе этой весной.
Матч Украина – Хорватия пройдет в Киеве 9 октября.
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