Сборная Хорватии несет серьезные кадровые потери перед игрой с Украиной

11:05, 03 октября 2017
Футбол
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Форвард "Милана" Никола Калинич травмирован и не поможет хорватам в Киеве.

 

Сборная Хорватия понесла потери перед важнейшими матчами квалификации ЧМ-2018 по футболу против Финляндии и Украины. 

Форвард «Милана» Никола Калинич не поможет сборной Хорватии в этих играх. В матче итальянского чемпионата против «Ромы» хорват усугубил травму бедра и вылетел на несколько недель.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

Также за сборную Хорватии не смогут сыграть Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тин Едвай, а участие Йосипа Пиварича и Деяна Ловрена остается под вопросом. 

Отметим, что экс-форвард «Днепра» Никола Калинич забил победный мяч в матче против сборной Украины в Загребе этой весной. 

Матч Украина – Хорватия пройдет в Киеве 9 октября. 

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