Шевченко перед решающими матчами отбора ЧМ: Нас интересует только первое место

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию перед матчами отбора ЧМ-2018 против Косово и Хорватии.

В частности, наставник рассказал о новичках команды.

«У нас три новичка — Марлос, Лукьянчук и Пердута. Все довольны. Они начинают с нами подготовку к предстоящим играм. Матчи будут для нас очень важными. Надеюсь, мы сможем их выиграть. Нас интересует только первое место.

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У нас квалифицированные игроки. Посмотрим на состояние всех футболистов. Да, нехватка Ракицкого может сказаться. Но я уверен в других игроках, которые у нас есть в команде».

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«Марлос в одинаковом положении с другими ребятами. У него есть достаточно хороших качеств, чтобы помочь сборной. Он может создать конкуренцию на тех местах, где может сыграть. Никому никаких привилегий не будет. Только игрой и работой любой игрок может доказать право на место в команде», — поведал Шевченко.

По мнению тренера, сборной предстоят две важнейшие игры.

«Для меня первый финал — это наша игра с Косово. У нас будет два финала, и первый — это с Косово. Настрой и на первую, и на вторую игры должен быть очень высоким. Надеюсь, все это поймут. Если не поймут, то буду требовать от них это еще больше. Сбор в Харькове? Тут рядом поле, условия отличные и закрытые от посторонних глаз. Тем не менее, мы тут открыты для журналистов. Пожалуйста, приезжайте и пишите о нас. Мы ведь национальная команда, мы не можем прятаться от своих болельщиков», — отметил Шевченко, которого цитирует сайт Sport Arena.

Не забыл Шевченко коснуться поражения в предыдущем матче против Исландии.

«Поражение в Исландии мы тщательно разобрали. Не считаю, что мы там провели плохой матч. Результат был негативным, в игре был определенный дисбаланс. Но это были лишь эпизоды. Общий план на игру выполнялся, но большую роль сыграли две допущенные ошибки. Мы встречались с хорошо организованной командой, которая играла с жесткий и по-настоящему мужской футбол. Не думаю, что есть команды, которые могут на равных соперничать с такой мощной и сбалансированной сборной, как Исландия. Наверное, только какая-то регбийная команда», — сказал Шевченко.

Напомним, что впереди у сборной Украины два последних матча в группе отбора ЧМ-2018 - на выезде против Косово (6 октября) и дома с Хорватией (9 октября).