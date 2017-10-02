ФФУ оштрафована на 42 тысячи евро за поведение фанатов на двух предыдущих матчах
22:15, 02 октября 2017Футбол
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Во время домашнего поединка с Турцией украинские фанаты распевали дискриминационные кричалки. Также были случаи выбегания на поле.
ФИФА оштрафовала украинскую федерацию за действия болельщиков / REUTERS
ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) по итогам осенних матчей квалификации ЧМ-2018 с Турцией и Исландией.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Основная сумма штрафа (41 тысяча евро) выписана за матч против турков в Харькове, где фанаты распевали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбегания на поле.
В матче с Исландией фанаты нашей сборной использовали файера и петарды.
Также ФФУ получила официальное предупреждение от международной федерации.
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