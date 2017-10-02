ФФУ оштрафована на 42 тысячи евро за поведение фанатов на двух предыдущих матчах

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) по итогам осенних матчей квалификации ЧМ-2018 с Турцией и Исландией.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Основная сумма штрафа (41 тысяча евро) выписана за матч против турков в Харькове, где фанаты распевали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбегания на поле.

В матче с Исландией фанаты нашей сборной использовали файера и петарды.

Также ФФУ получила официальное предупреждение от международной федерации.