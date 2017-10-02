Марлос прибыл в лагерь сборной Украины и дал первое интервью (фото, видео)
17:29, 02 октября 2017Футбол
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У бывшего бразильца хорошее настроение в новом коллективе.
Марлос прибыл в лагерь сборной Украины / ФФУ
Новоиспеченный украинец Марлос прибыл в лагерь сборной Украины, которая начинает тренировочный сбор накануне матчей отбора ЧМ-2018 против сборных Косово и Хорватии.
Судя по фотографиям, бывший бразилец пребывает в хорошем настроении и находит общий язык с другими в новом коллективе.
ФФУ
Кроме того, новичок национальной команды дал первое интервью в новом качестве, в котором ответил на вопрос, какую песню споет во время символического посвящения в кругу сборной.
Напомним, как сообщал УНИАН, Марлос в сборной может дебютировать под 9-м номером.
ФФУ
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