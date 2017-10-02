Марлос прибыл в лагерь сборной Украины и дал первое интервью (фото, видео)

17:29, 02 октября 2017
Футбол
35

У бывшего бразильца хорошее настроение в новом коллективе.

Марлос прибыл в лагерь сборной Украины / ФФУ

Новоиспеченный украинец Марлос прибыл в лагерь сборной Украины, которая начинает тренировочный сбор накануне матчей отбора ЧМ-2018 против сборных Косово и Хорватии.

Судя по фотографиям, бывший бразилец пребывает в хорошем настроении и находит общий язык с другими в новом коллективе.

ФФУ

Кроме того, новичок национальной команды дал первое интервью в новом качестве, в котором ответил на вопрос, какую песню споет во время символического посвящения в кругу сборной.

Напомним, как сообщал УНИАН, Марлос в сборной может дебютировать под 9-м номером.
ФФУ

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Теги: #Марлос в сборной Украины