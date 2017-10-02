Три игрока "Шахтера" в матче с "Карпатами" выполнили больше 100 передач каждый

Сразу трое полузащитников «Шахтера» сделали в матче с «Карпатами» больше 100 передач каждый, сообщает Террикон со ссылкой на данные компании InStat.

Компания, специализирующаяся на обработке спортивной статистики, привела свои данные. Марлос выполнил 103 передачи с точностью 90%, Алан Патрик завершил матч с показателем 118 передач (93% точности).

Ну а лучшим игроком матча по данному показателю стал Фред. Полузащитник «Шахтера» выполнил 125 передач (при точности 92%), из которых больше 100 были конструктивными.

Кроме того, к рубежу в 100 передач приблизился Бернард, выполнивший 99 пасов за матч. Таким образом, в сумме четверка бразильских полузащитников «Шахтера» выполнила 445 передач.

Всего же «Шахтер» за матч выполнил 822 передачи (точность 91%) при 272 - у «Карпат». Максимальный показатель количества передач у полевого игрока «Карпат» составил 30 - у Мирошниченко.