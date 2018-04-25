Вратарь сборной Украины Андрей Пятов: "В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. И если мы туда квалифицируемся, то ехать надо"

Десять лет назад, в ноябре 2007-го года, Андрей Пятов дебютировал в национальной сборной Украины, выйдя на замену Александру Шовковскому в матче отбора Евро-2008 против команды Литвы. С тех пор вратарь донецкого «Шахтера» прочно занял «пост номер один» в главной команде страны. Кроме того, Пятов также основной вратарь одного из ведущих клубов Украины, который регулярно выступает в самом престижном еврокубке – Лиге чемпионов.

В интервью УНИАН Андрей Пятов поделился своими впечатлениями о старте «Шахтера» в Лиге чемпионов нынешнего сезона, рассказал о том, чего не хватило сборной Украины в важнейшем матче отбора ЧМ-2018 в исландском Рейкьявике, о решимости команды бороться за путевку на ЧМ-2018 до конца и о желании поехать на сам турнир, который состоится в России.

Андрей, первый и самый актуальный вопрос на сегодня – сравните, пожалуйста, первые две игры Лиги чемпионов – с «Наполи» и «Манчестер Сити». Что получилось, что не получилось? Каковы, на данный момент, основные плюсы горняков в матчах с грандами европейского футбола и главные проблемы?

На самом деле, я бы не сказал, что было что-то экстраординарное. Мы соперников изучили и своей игрой показали, что можно с любым соперником играть, если правильно настроиться. Игра с «Наполи» вообще получилась, первый тайм с «Сити» также здорово играли. Может, уверенности немного не хватило, где-то первый гол англичан в самом начале тайма немного надломил. Все-таки игру им построил Гвардиола... Ты пропускаешь гол и стараешься идти вперед, прессингуешь, но они очень хорошо выходят из обороны. Также «Наполи» очень хорошо контролирует мяч.

Думаю, у нас шанс с «Сити» был очень хороший. Поставь судья «чистый пенальти» и… Забили бы или не забили, это дело уже такое. Но, счет мог стать 1:1, и тогда оставалось бы минут 15. При своих болельщиках они бы пошли вперед, а, учитывая то, как мы играем на контратаках, все могло бы быть совсем по-другому.

Соперник ничем не удивил…

Не скажу, что мы в чем-то проигрывали. Да, у «Сити» было больше моментов после забитого гола, но это естественно. Мы стали больше раскрываться, стали ошибки допускать где-то, соперник ими пытался воспользоваться. Но, в целом, мы играли здорово, особенно в первом тайме. И это все заметили.

По статистике, вы занимаете первое место в Лиге чемпионов по итогам двух туров по отбитым ударам соперника.

Я не слежу за такими показателями. Я знаю, мне говорили об этом, но меня это не интересует. Меня интересует только командный успех.

На неделе перед игрой с «Манчестер Сити» у «Шахтера» был только один матч, в то время как в практически всех ведущих чемпионатах проводились игры посреди недели. Что конкретно для вас лучше - постоянно находиться в игровом тонусе или все-таки иметь полноценный недельный цикл подготовки перед игрой?

Мне однозначно интереснее постоянно быть в игровом тонусе. Играть на третий день после предыдущего матча. Это намного лучше – день отдыха, предыгровая тренировка, день игры. График насыщенный и интересный. В принципе, у нас так идет постоянно. Лишь на той неделе мы отдыхали. И то получился не недельный цикл, а дней пять.

А партнеры по команде – полевые игроки – жалуются на подобный график?

Нет. Я думаю, для любого футболиста – чем больше игр, тем лучше. Вы просто не представляете себе, как это утомительно – недельный цикл. Каждый день тренировки, иногда по две в день…

То есть, жалуются только тренеры…

(смеется) Ну, да… Тренеры, в основном, жалуются на то, что не хватает времени для восстановления. Конечно, это где-то утомительно. Но ведь сейчас есть массажисты, есть очень много разных методик восстановления, и крио-сауны, просто сауны, ванные, массажи, крема. Все это существенно облегчает процесс максимально быстрого восстановления. Я в этом вообще не вижу проблемы.

В игре с «Наполи» Харьков впервые принимал матч Лиги чемпионов. Оцените атмосферу на стадионе, сильно ли помогли болельщики?

Очень хорошая была атмосфера, в Харькове у нас всегда хорошая поддержка. Я ожидал еще больше людей, но, наверное, народ как-то потихоньку вливается в Лигу чемпионов. Надеюсь, что уже на следующих играх на стадионе будет «биток». Я думаю, мы даже своей игрой будем заставлять людей приходить на стадион. Мы победили «Наполи», люди пришли, увидели красивый динамичный футбол, с моментами. Потом «Манчестер Сити» приедет, «Фейеноорд»… Еще будут интересные игры. Я думаю, люди с удовольствием будут ходить на футбол.

Пауло Фонсека не раз говорил, что в приоритете для «Шахтера» чемпионат Украины. Неужели это действительно так? Судя по играм в еврокубках, в слова тренера верится с трудом…

В Лиге чемпионов мы играем совершенно в другой футбол. В чемпионате Украины практически все наши соперники, кроме «Динамо», играют в абсолютно закрытый футбол. Команды строго обороняются и преодолеть такую оборону очень сложно. Очень тяжело играть. Игра не такая зрелищная получается, не столь высокого уровня.

С другой стороны, не скрою, мы иногда балуемся, это прекрасно видно со стороны. Но, когда надо, мы, естественно, добавляем. Насколько я помню, у нас в чемпионате 8 побед и 7 из них – волевые. Знаете, как говорится, мы сами себе создаем проблемы, чтобы потом их самим же и преодолевать.

Но на качестве игры в Лиге чемпионов это не сказывается?

Нет. Это абсолютно разные футболы. У нас отличные мастера и им очень приятно играть в Лиге чемпионов, с классными командами, где ты и обороняешься, и атакуешь, нежели проводить игру, где 80% времени ты находишься на чужой половине поля и раскатываешь мяч перед «глухой» оборонительной стеной соперника. Мало футбола, как говорится.

Ваш контракт с «Шахтером» истекает летом следующего года. Ведутся ли переговоры о его продлении? Какова вероятность того, что летом вы можете сменить клуб?

Пока еще этот вопрос остро не стоит. У меня контракт до конца 2018-го года, до зимы, и сейчас рано начинать переговоры.

У меня есть агент, который будет решать все вопросы. Кроме того, считаю, что все зависит от моей игры. Если я буду показывать результат, моей игрой будут довольны, то клуб сам ко мне обратится и предложит новое соглашение. Все зависит только от меня.

Вы уже более десяти лет в «Шахтере». Были ли моменты, когда вы были близки к уходу из команды? У вас были конкретные предложения из-за рубежа? Хочется ли пойти по стопам Коноплянки и Ярмоленко?

Никогда я не был близок к уходу. Ни тренера, ни кто-то другой не говорили мне, что, мол, недовольны моей игрой в клубе. Что касается предложений от других клубов, то их я лично не получал. Может, во мне и был кто-то заинтересован, но я об этом ничего не знаю. Никаких предложений со стороны лично я не рассматривал.

Команда уровня «Шахтера», которая постоянно борется за высокие места, которая регулярно участвует в Лиге чемпионов – для меня лучше команды нет.

Недавно вы были включены в символическую сборную для футболистов, чьи контракты истекают летом 2018 года. Вы оказались в одной компании с Алексисом Санчесом, Месутом Езилом и другими звездами. Как относитесь к подобным рейтингам?

Никак не отношусь к таким рейтингам, по большому счету, мне все равно. Единственное, приятно, что пишут. А, раз пишут, значит – обращают внимание на меня. Но смотреть на подобные рейтинги – это не для меня.

Назовите тройку лучших вратарей мира на данный момент.

Буффон – это вратарский эталон для меня. Очень нравится Ян Облак и, наверное, де Хеа. Но есть много очень хороших голкиперов. Взять того же Эдерсона, который сейчас очень хорошо прибавил, недаром он играет за «Манчестер Сити». Тройку вообще назвать очень сложно. Многие не играют сейчас из-за травм, есть другие обстоятельства. Для меня вообще все вратари хороши (смеется).

Кого из голкиперов можете выделить в УПЛ?

В чемпионате УПЛ у нас много очень хороших вратарей. Хорошая школа. Молодежь на очень высоком уровне. К тому же, у нас сейчас такой период, где им дают шанс. Поэтому, в каждой команде есть два-три хороших вратаря.

Бандура в «Верес», Леванидов и Панькив – в «Александрии», Махарадзе – в «Олимпике», Худжамов – в «Олимпике», все это прекрасные вратари, которые очень надежно играют за свои клубы.

Андрей, вы уже 10 лет выступаете в сборной, на официальной программке к матчу Украина-Турция ваш портрет украсил обложку. Если игра с Турцией получилась успешной для нашей команды с точки зрения результата, то в следующем матче с Исландией было далеко не все так радужно. Что случилось с командой во втором тайме игры в Рейкьявике?

Да, я помню, как я дебютировал, заменив Александра Шовковского, который получил травму в матче с Литвой в отборе Евро-2008. Этот матч был в ноябре 2007-го.

Что получилось и не получилось сейчас? Две разные игры. Дома мы играли в одной манере, и соперник нам позволял играть, и трибуны гнали вперед, свои болельщики. Думаю, мы играли с Турцией так, как Шевченко уже давно хотел видеть, чтобы мы играли. Думаю, не часто тренеры бывают полностью удовлетворены игрой, но в этом конкретном матче была как раз такая ситуация.

Ну а во втором матче была более силовая, выносливая игра. Поверьте, все думают, что исландцы – это какая-то средненькая команда, слабая. Тот же Евро-2016 доказал, что это далеко не так. Да и сами игроки хорошо ценятся на трансферном рынке, тот же Сигурдсон, который стоит 50 миллионов евро. Игроки выступают в ведущих европейских чемпионатах. Мы с ними играли на равных. Была жесткая борьба, плюс, пропустили далеко не однозначный гол. Игрок врезается коленом мне в голову и, параллельно, забивает гол – судья показывает на центр поля. Мол, все нормально, 1:0, играем дальше. Нас это немного выбило из колеи. Игра пошла другая. Такое бывает…

К началу второй игры команда успела восстановиться после победы над турками?​

Конечно, успела. В этом проблем не было никаких. И не стоит об этом говорить. Дело в другом – использовали бы свои моменты, был бы другой результат. А так… Есть то, что есть. Нужно готовиться к следующим матчам.

Впереди решающие матчи с Косово и Хорватией, где нужно брать максимум очков…

Будем играть по максимуму. Другого выхода у нас нет. В первом матче, в Загребе, мы, считаю, показали, что можем на равных играть с хорватами, просто чуть не повезло. Думаю, мы можем набрать 6 очков в двух матчах.

Есть ли внутри команды разговоры, что сборная может не поехать на ЧМ-2018 даже в случае благоприятного исхода отборочного турнира? Или, может быть, наоборот, вы уверены, что поедете?

Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам.

Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо.

Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.

С какой парой центральных защитников вам играть комфортнее всего? Хачериди легко вписывается в практически «донецкую» оборону?

Никогда не выделял защитников, с кем удобно или не удобно. С Хачериди точно так же нормально играть, как и с любым другим защитником. «Динамо» при Реброве играл в более техничный футбол, через пас, как у Шевченко. Да, в «Динамо» поменялся тренер, новые требования, новое видение игры, но в сборной у нас одни требования Шевченко предъявляет ко всем, и Женя играет, как того требует тренерских штаб. Мы очень много общаемся с тренером, с его помощниками, Таcсотти объясняет много как нужно действовать защитникам, и Андрей Николаевич (Шевченко, - УНИАН), постоянно объясняет, что мы выходим через пас, дает подробный рисунок игры.

В ближайшее время команду может усилить еще один ваш одноклубник – Марлос.

Отличный игрок. Это будет только плюсом для команды. Появится больше конкуренции, ребята будут больше стараться, конкурировать между собой. Я считаю, что это только пойдет на пользу сборной Украины.

В сборной сейчас есть четкое разделение – на игроков, которых уже можно назвать ветеранами и «зеленую» молодежь. Как происходит общение? Команда делится на группы?

У нас нормальный абсолютно дружный коллектив. То, что могло считаться нормой даже еще лет десять назад, когда я был молодой, даже этого сейчас нет. Молодые игроки чувствуют себя в команде абсолютно на равных с нами – «стариками».

Вы себя чувствуете ветераном в этой команде?

Нет [смеется], однозначно нет.

Что принципиально изменилось в сборной с приходом Шевченко и его тренерского штаба?

Он гораздо более молодой и смотрит на все с точки зрения, которая ближе нам, игрокам. В команде отличная атмосфера, он старается нас всех объединить. Был командный ужин в Харькове, игроки пели…

Молодые? Посвящение в команду?

Да, и молодые, но не только. Все пели, если и не все, то многие… Чувствуется, что он переживает за свое дело. Мы отлично находим общий язык с тренером и это самое главное. В такой обстановке все делается легко, непринужденно и, что очень важно, – продуктивно, тренируемся в охотку. Могу сказать, что приезжаем в команду, как на праздник.

За сборную вы играли под руководством Блохина, Михайличенко, Маркевича, Фоменко и Шевченко. При ком из них обстановка в команде была максимально благоприятной?

Вы еще Заварова забыли упомянуть. Он тренировал команду в одном или двух матчах. С каждым по-разному. Но обстановка в команде всегда была отличная. Конечно, каждый тренер по-своему видит процесс работы с командой, у каждого свои особенности. Главное, что команда всегда была сплоченной, вне зависимости от наставника.

Уже задумываетесь над тем, чем будете заниматься после окончания карьеры?

Стараюсь об этом даже не думать. Хотя… Однозначно, хотелось бы остаться в футболе. Мне уже жена говорит – записывай, что тебе говорит тренер. Я стараюсь подмечать что-то в работе других специалистов, беру на вооружение. Наверное, со временем пойду в тренерскую школу. Вне футбола я себя не вижу, не смогу жить по-другому.

Кирилл Стадниченко