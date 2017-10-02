Ярмоленко вновь попал в сборную тура Бундеслиги

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную 7-го тура чемпионата Германии по версии издания Whoscored.

В список попали еще два игрока дортмундцев - конкурент Ярмоленко за место в стартовом составе Кристиан Пулишич, а также защитник Марк Бартра.

Напомним, что в 7-м туре Бундеслиги «Боруссия» обыграла на выезде «Аугсбург» (2:1), а Ярмоленко забил гол пяткой и сделал голевую передачу.

Whoscored оценила игру украинца в 8,4 балла. Более высокую оценку во всем туре получил только хавбек «Лейпцига» Марсель Забитцер (9,0).

Сегодня Андрей Ярмоленко должен приступить к подготовке сборной Украины к решающим матчам квалификации ЧМ-2018 против Косово и Хорватии.