Шевченко: Марлос без проблем адаптируется в коллективе, который мы выстроили

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свое решение вызвать в национальную команду натурализированного бразильца Марлоса.

"Свою позицию по Марлосу мы озвучили давно и от своих правил и принципов все это время не отходили, — сказал Андрей Шевченко в интервью Команда 1. — Никто специально не занимался его натурализацией, человек к этому пришел сам, осознанно. Мы уважаем его решение. В это непростое для Украины время многие спортсмены уезжают из страны, берут гражданство других государств, а Марлос, напротив, связал свое будущее с нашей державой.

Теперь, когда он стал гражданином Украины, мы решили вызвать его в сборную. Глупо было бы отказываться от такого футболиста, который может создать хорошую конкуренцию в команде.

На какой позиции его использовать? Марлос — универсальный футболист. Я читал, что он готов играть даже в воротах (улыбается). Мы хорошо знаем все его качества, но посмотрим, как он и другие ребята будут работать на тренировках, и потом примем решение по составу. Наша главная задача — сохранить тот игровой баланс, который у нас есть. Баланс атаки и обороны.

Мы не будем отказываться от своего стиля — от коротких и средних передач, от быстрого контроля мяча. Другое дело, что можно модифицировать саму схему игры, поменять определенные перестроения в атаке. Возможно, сыграем по системе 4—2—3—1, но это пока все теория. Проведем тренировочную работу, затем примем решение. В любом случае, очень хорошо, что появляется некоторая вариативность в атаке", - отметил Шевченко.

Он добавил, что у Марлоса никогда не было проблем в общении с украинскими игроками.

"К этому футболисту партнеры по команде относились с симпатией еще со времен его выступления за "Металлист". В "Шахтере" его тоже все уважают и ценят, в том числе и за пределами поля. Я общался с некоторыми ребятами из сборной, и они это подтвердили. В этом плане все нормально. Думаю, Марлос без проблем адаптируется в коллективе, который мы выстроили".

Напомним, 30 сентября стало известно, что Марлос, получивший накануне украинский паспорт, вызван в сборную Украины накануне матчей с Косово и Хорватией.