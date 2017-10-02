Футбольный триллер "Заря" - "Динамо" стал рекордным по количеству голов в чемпионате Украины

"Заря" и "Динамо" в матче 11 тура УПЛ установили уникальный рекорд в истории чемпионата Украины.

Соперники выдали самую результативную ничью в истории украинской Премьер-лиги, сообщает Команда 1.

Матч завершился со счетом 4:4. Такой счет случился впервые начиная с 1992 года, когда стартовал независимый чемпионат Украины.

Читайте такжеГлавный тренер "Динамо": Нельзя вести 3:0 и при этом терять столь важные очкиВ поединке в сумме было забито 8 мячей, а таких случаев в истории чемпионата Украины было 32. Это – 33-й, причем первый ничейный.

Кроме того, "Динамо" в третий раз в истории чемпионата Украины пропустило в одном матче 4 мяча. Первый раз такое случилось в сентябре 1996 года (поражение от "Ворсклы" - 3:4), второй – в декабре 2016 года ("Шахтер" - 3:4).

Напомним, что "Заря" вырвала невероятную ничью в матче против "Динамо".