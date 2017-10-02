Допинг-дело Срны: появились новые подробности (видео)
Хорватский футболист начал сотрудничать с антидопинговым центром.
Заместитель директора национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал новые подрбности в допинг-деле капитана "Шахтера" Дарио Срны в программе "Профутбол".
«Мы получили необходимую информацию от Дарио Срны. Это подтверждает, что он начал сотрудничать с антидопинговым центром и готов предоставлять информацию относительно возможного происхождения запрещенного вещества в его организме.
В этом и смысл временного отстранения, что в случае принятия финального решения относительно наказания (например, через полгода) срок временного остранения (эти полгода) будет учитываться в общем сроке дисквалификации», – сказал Кручек.
Напомним, капитан «Шахтера» принял решение приостановить свои выступления за клуб.