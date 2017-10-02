Допинг-дело Срны: появились новые подробности (видео)

12:21, 02 октября 2017
Футбол
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Хорватский футболист начал сотрудничать с антидопинговым центром.

Срна начал сотрудничать с антидопинговым центром / Reuters

Заместитель директора национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал новые подрбности в допинг-деле капитана "Шахтера" Дарио Срны в программе "Профутбол".

«Мы получили необходимую информацию от Дарио Срны. Это подтверждает, что он начал сотрудничать с антидопинговым центром и готов предоставлять информацию относительно возможного происхождения запрещенного вещества в его организме.

В этом и смысл временного отстранения, что в случае принятия финального решения относительно наказания (например, через полгода) срок временного остранения (эти полгода) будет учитываться в общем сроке дисквалификации», – сказал Кручек.

Напомним, капитан «Шахтера» принял решение приостановить свои выступления за клуб.

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Теги: #Срна допинг-скандал