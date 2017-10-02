Главный тренер "Динамо": Нельзя вести 3:0 и при этом терять столь важные очки

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич раскритиковал подопечных за упущенную победу над "Зарей" (4:4), сообщает официальный сайт "Динамо".

"Наверное, зрителям и журналистам игра понравилась. Мне же, разумеется, не понравился второй тайм и игра моих подопечных в обороне. Самоуверенность, безответственность это была или что-то другое - мы разберемся между собой. Но нельзя вести в счете 3:0 и при этом терять столь важные для нас очки.

Я говорил ребятам, что соперник не остановится, ведь у «Зари» есть характер, отличный тренер, который никогда не сдается. Но меня моя команда не услышала, а «Заре» только слова уважения за такой второй тайм", - сказал главный тренер киевского клуба.

"Ошибок мы наделали во втором тайме на две-три игры вперед", - добавил Хацкевич.

Напомним, в воскресенье "Заря" и "Динамо" в потрясающем по сюжету поединке сыграли вничью - 4:4 (после первого тайма "Динамо" выигрывало 3:0).