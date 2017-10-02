Нелепое наказание: игрок случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален (видео)

Защитник «Лиона» Марсело в нелепой ситуации был удален с поля в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Анжером», сообщает Goal.

На 50-й минуте встречи Марсело получил предупреждение и случайно выбил желтую карточку из рук арбитра. Судья счел, что футболист сделал это умышленно и удалил его с поля.

Встреча завершилась со счетом 3:3, хотя на момент удаления Марсело «Лион» вел 3:1.