Нелепое наказание: игрок случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален (видео)

11:36, 02 октября 2017
Футбол
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Курьез произошел в чемпионате Франции.

Нелепое удаление в чемпионате Франции / sportbible.com

Защитник «Лиона» Марсело в нелепой ситуации был удален с поля в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Анжером», сообщает Goal.

На 50-й минуте встречи Марсело получил предупреждение и случайно выбил желтую карточку из рук арбитра. Судья счел, что футболист сделал это умышленно и удалил его с поля.

Встреча завершилась со счетом 3:3, хотя на момент удаления Марсело «Лион» вел 3:1.

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Теги: #нелепое удаление в футболе