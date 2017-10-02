Марлос: Я буду петь гимн Украины, уже немного знаю текст (видео)

Полузащитник «Шахтера» Марлос, получивший на днях украинский паспорт и вызванный в сборную Украины, дал свой комментарий на специальной пресс-конференции в Харькове, сообщает Sport Arena.

"Я очень счастлив. У меня появилась возможность, о которой я давно думал. Это было искреннее решение, которое исходило из моего сердца. Это желание говорило за меня громче. Надеюсь, все украинцы будут меня поддерживать. Рад, что и пресса, и люди в отзывах на новость меня поддерживали. А те кто против… Я сделаю все возможное, чтобы они мне поверили и поменяли свое мнение.

Как к решению отнеслась моя семья? Она меня полностью поддержала. Я советовался с женой и родителями. Они все меня поддержали. Это было наше совместное решение. На самом деле, я очень счастлив. Это одно из самых важных решений в моей жизни. В Украине я пережил много хороших моментов, рад, что живу в такой стране, где много прекрасных людей.

Как в "Шахтере" отнеслись к моему решению? Я уже долго говорил ребятам, что хочу выступать за сборную Украины. Они меня поддерживали. Сейчас, когда я получил вызов, все меня поздравили. Я рад их такому отношению", - сказал Марлос.

Футболист также отметил, что общался ранее с Андреем Шевченко.

"Когда я еще впервые встретился в Шевченко, то сразу же сказал ему, что хочу играть за сборную Украины. Шевченко мне сказал, что пригласит меня в сборную, когда будет такая возможность.

Читайте такжеМарлос будет выступать за сборную Украины под девятым номеромЗатем я говорил с Евгением Красниковым (спортивным директором сборной Украины, - УНИАН) и Маркевичем. Они меня поддерживали, и их поддержка помогла мне сделать этот непростой шаг и принять украинское гражданство.

На какой позиции в сборной меня видит Шевченко? Я когда начинал свою карьеру в Бразилии, то играл на многих позициях - нападающего и даже опорника. Поэтому прекрасно понимаю, что в сборной Украины Коноплянка и Ярмоленко - это главные игроки. Ярмоленко - очень талантливый футболист.

Все мы прекрасно понимаем их уровень, так что где мне скажут играть, там я и буду приносить сборной Украины пользу. Если меня поставят на место Пятова, то буду играть и там.

Переживаю ли, что буду в сборной одним, так сказать, иностранцем? Я отлично понимаю как русский, так и украинский языки. Но еще есть у меня сложности с разговором на этих языках. Эту пресс-конференцию с удовольствием дал бы на русском или украинском. Один на один я могу пообщаться, но перед камерами мне сложно".

Также Марлос признался, что готов петь гимн Украины.

"Буду ли петь гимн Украины? Да. Я принял важное решение стать гражданином Украины, поэтому у меня нет страха перед его исполнением. Я буду петь гимн Украины. Его текст я уже немного знаю. Сейчас могу проговорить текст, но не спеть".

Как сообщал УНИАН, Марлос может дебютировать в национальной сборной Украины в матчах против Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября).