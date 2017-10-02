Вместо травмированного Ракицкого в сборную Украины вызван игрок "Олимпика"
10:29, 02 октября 2017Футбол
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У Ярослава Ракицкого - надрыв мышцы, и в ключевых матчах отбора ЧМ-2018 он не сыграет.
Ракицкий пропустит матчи сборной Украины с Косово и Хорватией / sport.obozrevatel.com
Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий пропустит матчи квалификации ЧМ-2018 по футболу с Косово и Хорватией.
По информации Tribuna.com, у игрока надрыв мышцы. Игрок заработал повреждение в концовке матча 11-го тура УПЛ с "Карпатами" (2:0).
Также получил травму Богдан Бутко, но он прибыл в расположение сборной в Харькове, а Ракицкий отправился на обследование в Киев.
Вместо Ярослава в сборную был вызван защитник «Олимпика» Павел Лукьянчук.
Как сообщал УНИАН, поединок с Косово пройдет 6 октября, с Хорватией – 9 октября.
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