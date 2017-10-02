Вместо травмированного Ракицкого в сборную Украины вызван игрок "Олимпика"

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий пропустит матчи квалификации ЧМ-2018 по футболу с Косово и Хорватией.

По информации Tribuna.com, у игрока надрыв мышцы. Игрок заработал повреждение в концовке матча 11-го тура УПЛ с "Карпатами" (2:0).

Также получил травму Богдан Бутко, но он прибыл в расположение сборной в Харькове, а Ракицкий отправился на обследование в Киев.

Вместо Ярослава в сборную был вызван защитник «Олимпика» Павел Лукьянчук.

Как сообщал УНИАН, поединок с Косово пройдет 6 октября, с Хорватией – 9 октября.