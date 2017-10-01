"Динамо" и "Заря" устроили перестрелку из восьми голов в одном матче (видео)

В Запорожье состоялся заключительный поединок 11-го тура Премьер-лиги. «Заря» отобрала очки у «Динамо», сыграв вничью 4:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже в первом тайме киевляне забили "Заре" три гола. Открыл счет на 14-й минуте Дьемерси Мбокани, на 33-й Виталий Буяльский забил второй гол. В концовке тайма забил Жуниор Мораес.

После перерыва зрители увидели целый фейерверк голов. Вначале "Заря" сумела отыграть отставание в три мяча. На 56-й минуте Игорь Харатин забил первый мяч в ворота гостей, реализовав пенальти. Второй гол «Зари» забил Юри Фрейтас на 75-й минуте.

А на 80-й минуте луганчане сравняли счет - Силас забил со штрафного.

Уже спустя 2 минуты Денис Гармаш снова вывел киевлян вперед. Однако «Заря» опять отыгралась. На 87-й минуте Опанасенко забил после паса Харатина.

4:4 - суперрезультативная ничья.