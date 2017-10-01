"Барселона" победила в матче, проходившем при пустых трибунах

В матче 7-го тура испанской Примеры «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «Лас-Пальмас» со счётом 3:0, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Матч по решению руководства «Барселоны» проходил при пустых трибунах. Ранее Ла Лига отказалась переносить матч из-за проходящего в Каталонии референдума о независимости.

На 49-й минуте Серхио Бускетс вывел сине-гранатовых вперёд, на 70-й минуте отличился Лионель Месcи, а на 77-й аргентинец оформил дубль.

В таблице испанского первенства «Барселона», имея 21 очко, располагается на первой строчке, а «Лас-Пальмас» занимает 17-е место.