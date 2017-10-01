Онлайн-видеотрансляция "Заря" - "Динамо": Премьер-лига, 11 тур

Сегодня в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" проходит заключительный матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает киевское "Динамо", сообщает сайт УПЛ.

"Динамо" продолжает вести борьбу с "Шахтером" в верхней части таблицы, имея в запасе 23 очка. "Заря" расположилась на 7-м месте с 10 очками.

Отметим, что оба клуба успешно выступили в мид-уик на еврокубковой арене. "Динамо" обыграло на выезде сербский "Партизан" - 3:2, а "Заря" также на чужом поле добыла сенсационную победу в поединке с испанским "Атлетиком" - 1:0.

Матч "Заря" - "Динамо" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".