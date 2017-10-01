"Верес" вырвал ничью в концовке игры со "Сталью"

19:09, 01 октября 2017
Футбол
23

Очко команде из Ровно принес Владимир Адамюк. 

Во Львове на "Арене-Львов" состоялся еще один поединок 11-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге.

«Верес» сыграл вничью со «Сталью» . Поединок завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

В концовке первого тайма «Сталь» открыла счет. Забил Орест Кузик. 

Футболисты "Вереса" сумели отыграться незадолго до окончания встречи. На 88-й минуте защитник ровенской команды Владимир Адамюк сравнял счет. 

Ровенский клуб продолжает находиться вверху турнирной таблицы с 17 очками, у "Стали" - 8 пунктов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #11-й тур УПЛ#Верес - Сталь