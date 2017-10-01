"Верес" вырвал ничью в концовке игры со "Сталью"

Очко команде из Ровно принес Владимир Адамюк.

Во Львове на "Арене-Львов" состоялся еще один поединок 11-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге. «Верес» сыграл вничью со «Сталью» . Поединок завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований. В концовке первого тайма «Сталь» открыла счет. Забил Орест Кузик. Футболисты "Вереса" сумели отыграться незадолго до окончания встречи. На 88-й минуте защитник ровенской команды Владимир Адамюк сравнял счет. Ровенский клуб продолжает находиться вверху турнирной таблицы с 17 очками, у "Стали" - 8 пунктов.

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