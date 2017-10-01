"Верес" вырвал ничью в концовке игры со "Сталью"
19:09, 01 октября 2017Футбол
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Очко команде из Ровно принес Владимир Адамюк.
"Верес" - "Сталь" - 1:1 / facebook.com/fcvr57
Во Львове на "Арене-Львов" состоялся еще один поединок 11-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге.
«Верес» сыграл вничью со «Сталью» . Поединок завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.
В концовке первого тайма «Сталь» открыла счет. Забил Орест Кузик.
Футболисты "Вереса" сумели отыграться незадолго до окончания встречи. На 88-й минуте защитник ровенской команды Владимир Адамюк сравнял счет.
Ровенский клуб продолжает находиться вверху турнирной таблицы с 17 очками, у "Стали" - 8 пунктов.
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