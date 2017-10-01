"Шахтер" обыграл "Карпаты" в матче Премьер-лиги

В Харькове состоялся поединок 11-го тура Премьер-лиги, в котором "Шахтер" принимал "Карпаты".

Матч завершился победой горняков - 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

На 7-й минуте Феррейра провел быстрый гол после идеального паса от Бутко. А на 65-й минуте Федецкий забил в свои ворота. Хозева имели еще несколько шансов забить гол, но счет 2:0 сохранился до финального свистка.

Донецкий клуб закрепился на верхней строчке таблицы, набрав 28 очков. "Карпаты" находятся на 11-м месте.