"Шахтер" обыграл "Карпаты" в матче Премьер-лиги
18:55, 01 октября 2017Футбол
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В каждом из таймов горняки провели по голу.
"Шахтер" - "Карпаты" - 2:0 / ФК "Шахтер"
В Харькове состоялся поединок 11-го тура Премьер-лиги, в котором "Шахтер" принимал "Карпаты".
Матч завершился победой горняков - 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.
На 7-й минуте Феррейра провел быстрый гол после идеального паса от Бутко. А на 65-й минуте Федецкий забил в свои ворота. Хозева имели еще несколько шансов забить гол, но счет 2:0 сохранился до финального свистка.
Донецкий клуб закрепился на верхней строчке таблицы, набрав 28 очков. "Карпаты" находятся на 11-м месте.
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