"Ворскла" на выезде крупно обыграла "Черноморец" в 11-м туре УПЛ

В Одессе состоялся матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Ворсклу" и уступил с крупным счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

На 35-й минуте активный в составе гостей Кулач открыл счет в матче после прострела Ребенка с левого фланга.

"Ворскла" продолжала владеть инициативой и после перерыва. На 76-й минуте Кадымян после паса Пердуты удачно подставил ногу, сделав счет 2:0.

А спустя еще четыре минуты Коломоец добил хозяев поля, завершив быструю контратаку.

"Ворскла" набрала 21 очко и закрепилась на третьей строке таблицы. "Черноморец" остался на последнем месте с 6 пунктами.