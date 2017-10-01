"Ворскла" на выезде крупно обыграла "Черноморец" в 11-м туре УПЛ
15:57, 01 октября 2017Футбол
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Полтавская команда забила в ворота "моряков" три безответных гола.
"Ворскла" победила "Черноморец" / football.ua
В Одессе состоялся матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Ворсклу" и уступил с крупным счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.
На 35-й минуте активный в составе гостей Кулач открыл счет в матче после прострела Ребенка с левого фланга.
"Ворскла" продолжала владеть инициативой и после перерыва. На 76-й минуте Кадымян после паса Пердуты удачно подставил ногу, сделав счет 2:0.
А спустя еще четыре минуты Коломоец добил хозяев поля, завершив быструю контратаку.
"Ворскла" набрала 21 очко и закрепилась на третьей строке таблицы. "Черноморец" остался на последнем месте с 6 пунктами.
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