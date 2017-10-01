Онлайн-видеотрансляция "Черноморец" - "Ворскла": Премьер-лига, 11 тур
13:51, 01 октября 2017Футбол
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В Одессе проходит матч между аутсайдером чемпионата и претендентом на бронзу.
"Черноморец" принимает "Ворсклу"
Сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" проходит матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встречаются "Черноморец" и "Ворскла", сообщает официальный сайт соревнований.
На данный момент одесский клуб замыкает турнирную таблицу, имея 6 очков в своем активе. В то же время их соперник - полтавская "Ворскла" - занимает третье место в турнирной таблице. У полтавчан 18 пунктов.
Матч "Черноморец" - "Ворскла" начнется в 14.00.
ТВ-трансляция - телеканал "УНИАН".
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