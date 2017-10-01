Онлайн-видеотрансляция "Черноморец" - "Ворскла": Премьер-лига, 11 тур

Сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" проходит матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встречаются "Черноморец" и "Ворскла", сообщает официальный сайт соревнований.

На данный момент одесский клуб замыкает турнирную таблицу, имея 6 очков в своем активе. В то же время их соперник - полтавская "Ворскла" - занимает третье место в турнирной таблице. У полтавчан 18 пунктов.

Матч "Черноморец" - "Ворскла" начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал "УНИАН".