Марлос будет выступать за сборную Украины под девятым номером

Новоиспеченному игроку сборной Украины Марлосу еще нужно будет попасть в заявку сборной Украины на матчи против Косово и Хорватии, но если он там окажется, то натурализированный бразилец выйдет на поле под девятым номером. Именно эту цифру на футболке готовят новоиспеченному украинцу, сообщает Команда 1.

В последних поединках «девятка» в сборной Украины была закреплена за защитником "Динамо" Николаем Морозюком, но его на этот раз в национальную команду не вызвали.

В "Шахтере" Марлос выступает под 11-м номером. В сборной этот номер закреплен за Артемом Кравцом.

Напомним, что на этой неделе полузащитник "Шахтера", бразилец по национальности Марлос обзавелся украинским гражданством - соответствующий указ подписал президент Украины.

В субботу Андрей Шевченко вызвал Марлоса в расположение сборной Украины на матчи с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября), которые станут решающими в отборе к ЧМ-2018.