"Александрия" и "Зирка сыграли вничью в матче УПЛ

18:59, 30 сентября 2017
Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:0.

В Александрии завершился матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" сыграла вничью с "Зиркой" из Кропинвицкого, сообщает официальный сайт соревнований

Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч прошел с небольшим территориальным и игровым преимуществом хозяев поля, которые все же не сумели реализовать его в гол. Наиболее активными в атаке у "Александрии" были Валерий Бондаренко и Виталий Пономарь. С другой стороны, у гостей отлично провел матч вратарь Евгений Паст.

Таким образом, команды остались на 8-9-м местах в турнирной таблицы. У обоих коллективов теперь по 9 очков. 

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Олимпик" обыграл "Мариуполь" в сверхрезультативном матче в Киеве.

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Теги: #УПЛ#Александрия-Зирка ничья УПЛ