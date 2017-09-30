"Александрия" и "Зирка сыграли вничью в матче УПЛ

В Александрии завершился матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" сыграла вничью с "Зиркой" из Кропинвицкого, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч прошел с небольшим территориальным и игровым преимуществом хозяев поля, которые все же не сумели реализовать его в гол. Наиболее активными в атаке у "Александрии" были Валерий Бондаренко и Виталий Пономарь. С другой стороны, у гостей отлично провел матч вратарь Евгений Паст.

Таким образом, команды остались на 8-9-м местах в турнирной таблицы. У обоих коллективов теперь по 9 очков.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Олимпик" обыграл "Мариуполь" в сверхрезультативном матче в Киеве.