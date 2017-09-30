Ярмоленко забил первый гол в Бундеслиге в победном матче "Боруссии" против "Аугсбурга"

В Аугсбурге (Германия) завершился матч 7-го тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором Аугсбург проиграл дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Уже на 6-й минуте игры счет забитым голам в Бундеслиге открыл украинский легионер "Боруссии" Андрей Ярмоленко. После подачи углового мяч заметался по вратарской хозяев, после чего Андрей мастерски пяткой отправил его в ворота - 0:1.

Спустя 5 минут, на 11-й, Каюби сравнял счет, но на 23-й минуте Шинджи Кагава вновь вывел гостей вперед. Преимущество дортмундцев в самой концовке матча, на 80-й минуте, мог увеличить Пьер-Эмерик Обамеянг, но не реализовал пенальти.

Таким образом, "Боруссия" одержала 6-ю победу в 7-ми матчах Будеслиги (при 1 ничьей) и продолжает уверенно лидировать в турнире - 19 очков.