Марлос получил вызов в сборную Украины от Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прислал вызов в главную команду нападающему донецкого «Шахтера» Марлосу Ромеро Бонфину, сообщает Федерация футбола Украины.

Бразилец, который уже пять лет выступает в Украине (в составе харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера») два дня назад получил гражданство Украины. 28 сентября соответствующий Указ был подписан Президентом Украины.

Как пояснил директор юридического департамента ФФУ, Игорь Грищенко, согласно уставу ФИФА, игрок имеет право играть за сборную, если одновременно соблюдены три критерия:

Читайте также"Шахтер" подтвердил получение Марлосом украинского гражданства 1) наличие гражданства страны;

2) проживание на территории страны непрерывно 5 лет после достижения 18 лет;

3) не участие игрока в матчах за любую из сборных страны, гражданином которой он был до этого.

Вчера в офис Федерации футбола Украины пришло письмо из Бразильской Конфедерации футбола, подтверждающий, что Марлос не принимал участие в официальных матчах за сборную Бразилии.

В понедельник, 2 октября, Марлос вместе с 25 другими игроками, ранее вызванными Андреем Шевченко прибудет в расположение сборной Украины в Харькове.