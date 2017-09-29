Нападающий "Динамо" Мораес стал претендентом на звание лучшего игрока тура в ЛЕ

Официальный сайт УЕФА представил список футболистов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока второго тура Лиги Европы.

Читайте такжеКапитан "Динамо" Сидорчук: Не помню, когда замены настолько усиливали игру

Среди них оказался и бразильский форвард Динамо Жуниор Мораес. Нападающий появился в матче Динамо против Партизана в перерыве, но успел сделать дубль и помочь своей команде совершить камбек.

Отдать свой голос за одного из игроков можно на официальном сайте УЕФА.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло в гостевом матче Лиги Европы "Партизан" - 3:2, проигрывая по ходу игры со счетом 0:2.