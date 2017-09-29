Нападающий "Динамо" Мораес стал претендентом на звание лучшего игрока тура в ЛЕ
13:58, 29 сентября 2017Футбол
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Нападающий "Динамо" был отмечен УЕФА.
Мораес реализовал пенальти в матче / фото football.ua
Официальный сайт УЕФА представил список футболистов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока второго тура Лиги Европы.
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Среди них оказался и бразильский форвард Динамо Жуниор Мораес. Нападающий появился в матче Динамо против Партизана в перерыве, но успел сделать дубль и помочь своей команде совершить камбек.
Отдать свой голос за одного из игроков можно на официальном сайте УЕФА.
Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло в гостевом матче Лиги Европы "Партизан" - 3:2, проигрывая по ходу игры со счетом 0:2.
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