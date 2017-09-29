Еще один игрок "Шахтера" заговорил о возможности своей натурализации

Полузащитник Алан Патрик прокомментировал предстоящий матч с Карпатами в чемпионате Украины и свою возможную натурализацию, как сообщает Football.ua.

“Это хорошо, что сейчас такой плотный график и перед матчем с Карпатами у нас есть на один день больше, чтобы восстановиться. Подготовка идет на высоком уровне и мы будем полностью готовы”, — рассказал Патрик на тренировке Шахтера.

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“Мы пытаемся хорошо настраиваться на Карпаты. Фонсека просмотрел их последние несколько матчей. У нас есть полная информация о них”.

“Натурализацию Марлоса в команде еще не обсуждали, информация пока неофициальная”.

“Мне нужно провести больше времени в Шахтере и тогда, может быть, можем говорить и о моей натурализации”.