Фонсека подтвердил натурализацию Марлоса

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о предоставлении Марлосу украинского гражданства, как сообщает Football.UA.

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека подтвердил данную информацию.

"Это было решение самого игрока. Оно не могло нас не обрадовать, ведь теперь у нас будет на одного сильного украинского игрока больше.

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Также думаю решение Марлоса – это хорошо для сборной Украины. Марлос игрок очень высокого уровня и он будет приносить свой вклад в сборную Украины", — рассказал Фонсека корреспонденту Football.ua на открытой тренировке Шахтера.

В нынешнем сезоне Марлос отметился пятью голами в девяти матчах УПЛ, а также провел два поединка в Лиге чемпионов.