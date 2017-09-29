Форвард "Динамо" Беседин: В перерыве тренеры нашли нужные слова

Форвард "Динамо" Артем Беседин после игры с "Партизаном" поделился своими впечатлениями, как пишет UA-Футбол.

- Получился непростой матч. Хорошо, что в перерыве тренеры нашли нужные слова, и мы преломили ход игры. Теперь нужно двигаться дальше и всеми силами стараться выйти из группы с первого места.

- Мы так понимаем, в раздевалке во время перерыва был серьезный разговор?

- Конечно, в первом тайме были ошибки. Следовало все вопросы решать еще до перерыва, но получилось, как получилось. Хорошо, что мы исправили свои недочеты и проявили характер. Теперь будем готовиться к «Заре».

- Как объясните то, что оба мяча «Динамо» привезло себе фактически на ровном месте, а могли пропустить и третий?

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- Это футбол, такое иногда бывает. Самое главное после игр делать правильные выводы и не повторять подобные ошибки в следующих матчах.

- Как можете оценить команду соперника?

- Думаю, по мастерству футболистов и опыту у нас команда лучше. На первом месте сегодня был характер. В первом тайме мы проиграли больше борьбы, и из-за этого пропустили мячи. После перерыва исправились, направили игру в нужное русло, навязали «Партизану» свой футбол и добились хорошего результата.

- Как вам удалось сделать такую хорошую передачу на Буяльского, когда он забивал?

- Я обвел соперника и прострелил туда, где оказался Виталик, который и замкнул передачу.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло в гостевом матче Лиги Европы "Партизан" - 3:2, проигрывая по ходу игры со счетом 0:2